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  • Энрике о 0:1 с «Ливерпулем» и камбэках: «Я бы предпочел не проигрывать «ПСЖ» 0:4 c «Барсой». Но иногда с самыми тяжелыми ситуациями интереснее всего справляться»
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Энрике о 0:1 с «Ливерпулем» и камбэках: «Я бы предпочел не проигрывать «ПСЖ» 0:4 c «Барсой». Но иногда с самыми тяжелыми ситуациями интереснее всего справляться»

Луис Энрике оценил возможность камбэка в противостоянии «ПСЖ» и «Ливерпуля».

Команды проведут ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов завтра, 11 марта. Первая игра завершилась выездной победой англичан со счетом 1:0. 

«В течение недели мы работали как обычно. Мы провели разбор игры с «Ливерпулем» на следующий день, затем подготовились к матчу с «Ренном».

Во вторник у нас будет тренировка, а затем матч с «Ливерпулем». Мой подход не изменился, но правда в том, что при нынешних раскладах мы вылетаем. У нас есть только один вариант – выйти на поле и постараться победить, но это мы сделали бы в любом случае.

Нет игроков, которые не хотели бы сыграть на «Энфилде». Это легендарный стадион для истории европейского футбола. Это огромная мотивация для игроков и всей команды. Мы хотим показать, что способны провести хорошую игру на стадионе «Ливерпуля».

Всегда есть возможности для совершенствования. Важно хорошо делать то, что является жизненно важным в нашей игре. Во вторник игра будет более равной. Я с оптимизмом смотрю на то, что может сделать моя команда. Конечно, нам придется защищаться вместе и атаковать вместе, как можно больше владеть мячом – тогда у нас появятся возможности для созидания.

Не то чтобы мне особенно нравились такие ситуации. Например, когда я был тренером «Барсы», я бы предпочел не проигрывать «ПСЖ» со счетом 0:4 (ответный матч каталонцы выиграли со счетом 6:1 – Спортс’‘). Но за свою карьеру я понял, что иногда с самыми тяжелыми ситуациями также интереснее всего справляться. 

В любом случае, у меня нет проблем с тем, чтобы идти навстречу трудностям. Но, конечно, я бы предпочел, чтобы ситуация была позитивной, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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