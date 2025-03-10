Гамид Агаларов хочет побить рекорд Дзюбы: «Смогу быть лучше за счет упорной работы. Мне по силам быть лучшим»
Гамид Агаларов заявил, что сможет обойти Артема Дзюбу.
Форвард «Акрона» ранее забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
– На данный момент Дзюба самый лучший нападающий в истории в России?
– Не хочу никого обидеть, но скажу, что смогу быть лучше. Смогу быть лучше за счет упорной работы.
Не стоит обделять работу Артема и остальных нападающих. Но я считаю, что мне по силам быть лучшим.
– То есть Гамид Агаларов забьет больше 230 мячей?
– Да. Мне по силам, – сказал 24-летний нападающий махачкалинского «Динамо».
В этом сезоне Агаларов забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах Мир РПЛ. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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