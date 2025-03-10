Гришин о рекорде Дзюбы: «За 20 лет некоторые столько на тренировках не забивают»

Александр Гришин оценил рекорд Артем Дзюбы по голам в российском футболе.

Форвард «Акрона » забил 234-й мяч в игре Мир РПЛ с «Крыльев Советов» (2:0), обогнав Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.

«Событие тура — это рекорд Дзюбы . За 20 лет некоторые столько на тренировках не забивают.

Нужно здесь его поздравить, он отличный нападающий, делает свое дело исправно, забивает голы, приносит победы своим командам», — сказал бывший футболист ЦСКА.