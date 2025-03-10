Гришин о рекорде Дзюбы: «За 20 лет некоторые столько на тренировках не забивают»
Александр Гришин оценил рекорд Артем Дзюбы по голам в российском футболе.
Форвард «Акрона» забил 234-й мяч в игре Мир РПЛ с «Крыльев Советов» (2:0), обогнав Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.
«Событие тура — это рекорд Дзюбы. За 20 лет некоторые столько на тренировках не забивают.
Нужно здесь его поздравить, он отличный нападающий, делает свое дело исправно, забивает голы, приносит победы своим командам», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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