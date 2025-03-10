«Рубин» развернул шарф длиной 541 метр на игре со «Спартаком». Результат внесли в Книгу рекордов России как «самый длинный составной шарф болельщика»
«Рубин» развернул шарф длиной 541 метр на игре со «Спартаком».
Акция символизировала объединение и сплоченность болельщиков вокруг «Рубина». Поучаствовать смогли более 700 человек, шарф развернули по периметру трибун «Ак Барс Арены».
Официальный результат составил 541,4 метра. Он был зафиксирован и попал в Книгу рекордов России как «самый длинный составной шарф болельщика в России».
Отмечается, что после матча из него изготовили лимитированную коллекцию памятных шарфов. Их цена – 541 рубль, вся выручка уйдет на благотворительность.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Рубина»
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