Рахимов о «Рубине» и 2:1 со «Спартаком»: «Заряд был виден еще на разминке. Было понятно, что даже в раздевалке не нужно много говорить»
Рашид Рахимов отметил настрой «Рубина» в матче со «Спартаком» (2:1) в Мир РПЛ.
«Конечно, доволен. Первый тайм получился очень хорошим. Просто фантастический. Ты всегда видишь, как себя чувствует команда. Было понятно, что даже в раздевалке не нужно много говорить. Заряд был виден еще на разминке. Игра получилось хорошей.
Отдам должное всей команде. Они бились и боролись. И заслужили победу», — сказал тренер «Рубина».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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