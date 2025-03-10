Рахимов о «Рубине» и 2:1 со «Спартаком»: «Заряд был виден еще на разминке. Было понятно, что даже в раздевалке не нужно много говорить»

Рашид Рахимов отметил настрой «Рубина» в матче со «Спартаком» (2:1) в Мир РПЛ.

«Конечно, доволен. Первый тайм получился очень хорошим. Просто фантастический. Ты всегда видишь, как себя чувствует команда. Было понятно, что даже в раздевалке не нужно много говорить. Заряд был виден еще на разминке. Игра получилось хорошей.

Отдам должное всей команде. Они бились и боролись. И заслужили победу», — сказал тренер «Рубина ».