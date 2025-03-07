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Валерий Карпин: «Мечтаю о сыне и о возвращении к международным соревнованиям»

Валерий Карпин рассказал, о чем мечтает в жизни и в футболе.

– Ваша мечта в футболе?

– Возвращение к официальным международным соревнованиям.

– И личная?

– Мечтаю о сыне, – сказал тренер сборной России.

У Карпина 5 дочерей, в том числе три от нынешнего брака с Дарьей Карпиной.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
Дарья Карпина
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