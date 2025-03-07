Валерий Карпин: «Мечтаю о сыне и о возвращении к международным соревнованиям»

Валерий Карпин рассказал, о чем мечтает в жизни и в футболе.

– Ваша мечта в футболе? – Возвращение к официальным международным соревнованиям. – И личная? – Мечтаю о сыне, – сказал тренер сборной России. У Карпина 5 дочерей, в том числе три от нынешнего брака с Дарьей Карпиной.