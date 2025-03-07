Валерий Карпин: «Мечтаю о сыне и о возвращении к международным соревнованиям»
Валерий Карпин рассказал, о чем мечтает в жизни и в футболе.
– Ваша мечта в футболе?
– Возвращение к официальным международным соревнованиям.
– И личная?
– Мечтаю о сыне, – сказал тренер сборной России.
У Карпина 5 дочерей, в том числе три от нынешнего брака с Дарьей Карпиной.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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