Карпин об угловых при задержке мяча вратарем: «Что это меняет? Уже было ограничение в 6 секунд – много вы видели карточек?»
Валерий Карпин оценил новое правило о затяжке времени вратарями.
Согласно нововведению, теперь судья будет назначать угловой в пользу соперника, если голкипер держит мяч более 8 секунд.
«Уже было ограничение в шесть секунд – давали карточку. Сейчас сделали восемь секунд и угловой. Но что это меняет? Много вы видели желтых карточек за затяжку? То же самое будет и сейчас», – сказал тренер сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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