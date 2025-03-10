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Виртц выбыл на несколько недель из-за травмы голеностопа. Хавбека «Байера» ударили по ноге в игре с «Вердером»

Лидер «Байера» Флориан Виртц выбыл на несколько недель из-за травмы голеностопа.

21-летний хавбек «Байера» получил повреждение на 52-й минуте матча 25-го тура Бундеслиги с «Вердером» (0:2). Митчелл Вайзер ударил его по правой ноге в ходе единоборства.

Виртц не смог подняться после столкновения, ему потребовалась медицинская помощь.

В текущем сезоне на счету полузащитника 9 голов и 10 результативных передач в 25 матчах чемпионата Германии.

Виртц хромая покинул поле в матче с «Вердером». Хавбек «Байера» получил удар по ноге от Вайзера

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Байера»
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