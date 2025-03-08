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Виртц хромая покинул поле в матче с «Вердером». Хавбек «Байера» получил удар по ноге от Вайзера

Флориан Виртц не смог продолжить матч с «Бохумом» из-за повреждения.

На 52-й минуте полузащитник «Байера» получил сильный удар по правой ноге в ходе единоборства с Митчеллом Вайзером. Защитник «Вердера» получил желтую карточку. 

Виртц не смог подняться после столкновения, ему потребовалась медицинская помощь. 

Спустя несколько минут игрок хромая покинул поле и отправился в подтрибунное помещение, где ему продолжили оказывать помощь. 

Вместо него на поле появился Алекс Гримальдо на 59-й минуте встречи 25-го тура Бундеслиги (0:1, второй тайм). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoФлориан Виртц
logoбундеслига Германия
logoБайер
logoтравмы
logoМитчелл Вайзер
logoВердер
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