Виртц хромая покинул поле в матче с «Вердером». Хавбек «Байера» получил удар по ноге от Вайзера
Флориан Виртц не смог продолжить матч с «Бохумом» из-за повреждения.
На 52-й минуте полузащитник «Байера» получил сильный удар по правой ноге в ходе единоборства с Митчеллом Вайзером. Защитник «Вердера» получил желтую карточку.
Виртц не смог подняться после столкновения, ему потребовалась медицинская помощь.
Спустя несколько минут игрок хромая покинул поле и отправился в подтрибунное помещение, где ему продолжили оказывать помощь.
Вместо него на поле появился Алекс Гримальдо на 59-й минуте встречи 25-го тура Бундеслиги (0:1, второй тайм).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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