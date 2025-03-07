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«Бавария» хочет сократить зарплату Сане с 20 до 13 млн евро в год. Если вингер не согласится, контракт вряд ли продлят – нужны деньги на крупные трансферы, включая Виртца

Лерою Сане придется пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Баварии».

По данным инсайдера Bild Кристиана Фалька, мюнхенцы хотят снизить зарплатный фонд, в том числе для того, чтобы позволить себе потенциальный переход Флориана Вирца из «Байера». Сообщалось, что «Бавария» решила попытаться подписать футболиста в 2026 году. 

Несмотря на хорошие выступления Сане в последние несколько недель, он рассматривается как один из игроков, которым могут сократить зарплату в случае продления контракта. Срок соглашение немца с клубом истекает в конце текущего сезона.

В настоящее время Лерой получает 20 млн евро в год, клуб же видит его среди футболистов, зарабатывающих около 13 млн евро.

Если полузащитник согласится, у него есть шанс остаться. В противном случае «Бавария» направит деньги на крупные сделки, такие как трансфер Виртца, подчеркивает Фальк.

В этом сезоне Сане провел 20 матчей в Бундеслиге, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Подробная статистика 29-летнего игрока доступна здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Daily Briefing
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