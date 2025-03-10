Локателли о 0:4 с «Аталантой»: «Болельщики «Ювентуса» имеют право насмехаться над нами. Мы неплохо играли до пенальти, но второй гол выбил почву у нас из-под ног»

Игрок «Ювентуса» Локателли признал, что фанаты по делу насмехаются над командой.

В 28-м туре команда Тиаго Мотты дома проиграла «Аталанте » со счетом 0:4.

«Мы неплохо играли до пенальти, но когда мы пропустили второй мяч сразу после перерыва, это выбило почву у нас из-под ног. Мы не только не отреагировали, но и еще больше раскрылись, что облегчило задачу сопернику.

Конечно, болельщики имеют полное право насмехаться над нами, когда видят такую игру. Я всегда говорю молодым игрокам: не забывайте, что мы молодая команда, и это нам не помогает, но атмосфера на трибунах зависит только от нас и наших выступлений.

Нужно отдать должное «Аталанте». Они были сильны: выиграли всю борьбу и хорошо действовали на контратаках.

Мы должны выкладываться на 100 процентов и продолжать работать на тренировках, это единственный путь вперед», – сказал хавбек «Ювентуса » Мануэль Локателли в эфире DAZN.

Фанаты «Ювентуса» свистели в адрес руководства, скандировали «Позор вам!», «Уважайте наши цвета!» и уходили со стадиона до конца матча с «Аталантой» (0:4)