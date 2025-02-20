Локателли о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: «ПСВ больше хотел, играл лучше. Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и понять, что пошло не так»
Мануэль Локателли заявил, что ПСВ был лучше «Ювентуса» в желании.
Итальянский клуб выбыл из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей, уступив нидерландцам по сумме двух матчей (3:4).
«Это очень больно, потому что мы были близки к победе и упустили ее. Мы все в ответе за это. Сейчас нам нужно собраться и выйти из этой ситуации.
У меня нет объяснений. Они играли лучше нас. Они больше хотели. Обо всем говорит то, что произошло на поле. Все остальное – разговоры.
Соперник заслужил победу. Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и понять, что пошло не так.
Только вместе, благодаря упорному труду и решительности, мы сможем пройти такие моменты. Мы должны выкладываться по полной», – сказал капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
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