Локателли о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: «ПСВ больше хотел, играл лучше. Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и понять, что пошло не так»

Мануэль Локателли заявил, что ПСВ был лучше «Ювентуса» в желании.

Итальянский клуб выбыл из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей, уступив нидерландцам по сумме двух матчей (3:4).

«Это очень больно, потому что мы были близки к победе и упустили ее. Мы все в ответе за это. Сейчас нам нужно собраться и выйти из этой ситуации.

У меня нет объяснений. Они играли лучше нас. Они больше хотели. Обо всем говорит то, что произошло на поле. Все остальное – разговоры.

Соперник заслужил победу. Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и понять, что пошло не так.

Только вместе, благодаря упорному труду и решительности, мы сможем пройти такие моменты. Мы должны выкладываться по полной», – сказал капитан «Ювентуса » Мануэль Локателли .