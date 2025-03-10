Игнатов оправился от травмы и вернется к тренировкам в ближайшее время. Хавбек «Спартака» пропустил два последних тура в РПЛ (Metaratings)
Полузащитник «Спартака» Игнатов восстановился от травмы.
По данным Metaratings, 24-летний Михаил Игнатов скоро будет тренироваться в общей группе команды Деяна Станковича.
Ранее игрок пропустил матчи Мир РПЛ против «Оренбурга» (2:0) и «Рубина» (1:2) из-за мышечной травмы.
Игнатов играет за «Спартак» с 2018 года. У него 9 голов и 16 ассистов в 126 матчах.
Орлов о «Спартаке» и 1:2 с «Рубином»: «Почему не подписали Даку, а сделали ставку на Гарсию? Реализация албанца решила исход, это игрок уровня Кордобы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости