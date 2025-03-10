Игнатов оправился от травмы и вернется к тренировкам в ближайшее время. Хавбек «Спартака» пропустил два последних тура в РПЛ (Metaratings)

Полузащитник «Спартака» Игнатов восстановился от травмы.

По данным Metaratings, 24-летний Михаил Игнатов скоро будет тренироваться в общей группе команды Деяна Станковича.

Ранее игрок пропустил матчи Мир РПЛ против «Оренбурга» (2:0) и «Рубина» (1:2) из-за мышечной травмы.

Игнатов играет за «Спартак » с 2018 года. У него 9 голов и 16 ассистов в 126 матчах.

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