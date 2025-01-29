  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Писарев об Игнатове в «Спартаке»: «Уходить срочно! Уже начинают забывать, что есть такой футболист. У него реально «пересид», он уже пять лет перспективный»
14

Писарев об Игнатове в «Спартаке»: «Уходить срочно! Уже начинают забывать, что есть такой футболист. У него реально «пересид», он уже пять лет перспективный»

Николай Писарев считает, что Михаилу Игнатову нужно срочно уходить из «Спартака».

– Игнатову уходить срочно! Потому что уже начинают забывать, что есть такой футболист. И у него реально уже «пересид», он уже пять лет перспективный, столько же времени ему ищут позицию на поле... Так что ему, на мой взгляд, надо срочно менять команду.

Что касается Зиньковского, то он должен найти новый клуб без проблем, но он должен ему стилистически подходить. Антон – чистый вингер, который не может быть никем, кроме вингера.

Как будто ему подходит «Локомотив»?

– Возможно, подходит, но там ведь тоже конкуренция, насколько я помню, никто не ушел, – сказал тренер сборной России.

В текущем сезоне Мир РПЛ Игнатов сыграл 3 матча и результативными действиями не отметился. Зиньковский провел 7 матчей в РПЛ и также не отметился результативными баллами.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoНиколай Писарев
logoАнтон Зиньковский
logoСборная России по футболу
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Игнатов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Писарев о ситуации с Бителло: «Никому нельзя позволять так себя вести. Он средний футболист, не для топ-5 – удара нет ни с одной, ни с другой ноги»
1529 января, 10:55
Николай Писарев: «За чем Клаудиньо брали – он все сделал. Выиграл три чемпионства, был лучшим игроком»
924 января, 15:35
Рекомендуем
Главные новости
Консейсау могут уволить из «Милана» на фоне напряженной атмосферы в раздевалке. Команда настроена против тренера из-за его жесткости
52 минуты назад
Криштиану Роналду: «Иногда я преувеличиваю эмоции, но не собираюсь меняться. Дети упрекают меня за это. Отвечаю: «Папа такой, и все»
418 минут назад
Миенти Абена: «Адаптация в «Спартаке» завершена меньше, чем на 50%. Я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили»
419 минут назад
Ван дер Сар об Онана: «Ему нужно доверять, он прибавит. Андре может стать вратарем «МЮ» на долгое время»
1123 минуты назад
Анчелотти о Родриго и Саудовской Аравии: «Находящиеся в «Реале» счастливы и хотят остаться. Они имеют право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж»
235 минут назад
Чернов о Луисе Энрике: «Не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут»
338 минут назад
«Аль-Хилаль» предлагал «Реалу» 300 млн евро за Родриго, а игроку – 140 млн евро зарплаты. Бразилец отказался (Эду Агирре)
2348 минут назад
«Почему я должен бояться «Зенита»? «Краснодар» не сильный? Я играю на высоком уровне». Кордоба о трансферах петербуржцев
1257 минут назад
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. «Фенербахче», «Аякс», «Рома», «Сосьедад» и ПАОК узнают соперников. Начало – в 15:00
59 минут назад
«Аль-Наср» Роналду хотел подписать Леау за 70-85 млн евро. «Милан» отказал в переговорах
12сегодня, 09:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» доверяет Мотте и не собирается увольнять. Однако перед тренером стоят две цели: выход в следующую ЛЧ и 1/8 финала в текущей
6 минут назад
«Факел» продал 30-летнего форварда Маркова «Уралу»
28 минут назад
«В «Сосьедаде» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше». Журналист Кастро о Захаряне
532 минуты назад
Товарищеские матчи. «Химки» забили 6 голов «Черноморцу», «Рубин» сыграет с «Торпедо», «Ахмат» – с «Септември»
33 минуты назад
«Арсенал» не отпустил Тирни в «Селтик» зимой. Защитник вернется в Шотландию летом
242 минуты назад
«Байер» арендовал Эрмосо у «Ромы» до конца этого сезона. Защитник провел 8 матчей в Серии А
49 минут назад
Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сербский народ проголосовал бы за возвращение России, против санкций. Сербы всегда поддерживают российскую сторону»
2сегодня, 09:23
«Ахмат» отдал Кардосо в аренду «Хэнаню» до конца года. Бразильца подписали летом
1сегодня, 09:12
«Ювентус» предлагает 25+2 млн евро за выкуп Данзо. «Ланс» пока не дал согласия на аренду защитника
9сегодня, 09:04
Радимов о «Спартаке» в РПЛ: «Если хотят бороться за первое место – надо думать об усилениях. Этих футболистов хватит, чтобы бороться за тройку»
3сегодня, 08:54
Рекомендуем