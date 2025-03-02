Игнатов не сыграет с «Оренбургом». У игрока «Спартака» небольшое повреждение

Михаил Игнатов пропустит матч с «Оренбургом».

«Спартак» примет оренбуржцев в 19-м туре Мир РПЛ . Встреча пройдет в воскресенье на «Лукойл Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«У Игнатова небольшое повреждение», – сообщили в пресс‑службе «Спартака ».

Со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .