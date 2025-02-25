Пономарев о Дзюбе и «Кайрате»: «Если хотят с треском провалиться в Лиге чемпионов, Артем в этом поможет. Списанный материал. Пусть покупают, если мозгов нет»

Владимир Пономарев считает, что Артем Дзюба ничем не поможет «Кайрату».

Ранее стало известно, что владелец клуба из Казахстана не прочь подписать 36-летнего игрока.

«Если клуб хочет с треском провалиться в Лиге чемпионов, Дзюба в этом поможет. Пусть покупают, если мозгов нет.

Дзюба уже ничего из себя не представляет как футболист. Артем – списанный материал», – сказал бывший игрок ЦСКА.

Контракт Дзюбы с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету Дзюбы 3 гола и 3 ассиста.