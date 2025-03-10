РПЛ собрала 430 млн рублей в фонд развития лиги. Бюджет турнира увеличился с 250 до 650 млн рублей за счет контрактов с букмекером и пивоваренной компанией («СЭ»)
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Под руководством президента РПЛ Александра Алаева в 2024 году лига создала специальный фонд, в который все клубы делают взносы, а средства идут на развитие чемпионата.
Помимо этого, в 2024 году бюджет РПЛ был увеличен с 250 до 650 миллионов рублей за счет контракта с букмекером и подписания договора с пивоваренной компанией (300 миллионов рублей за два сезона).
Также произошли изменения в выплате спонсорских средств. 550 миллионов рублей из бюджета на сезон теперь распределяются исходя из дополнительных показателей: медийной активности и посещаемости матчей клуба (по 275 миллионов на каждый показатель).
Алаев попросил Хачатурянца вернуться к руководству судьями – клубы недовольны Мажичем. Экс-президент РПЛ взял время на размышление («СЭ»)
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