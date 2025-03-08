«Ливерпуль» 25 матчей не проигрывает в АПЛ. У команды Слота 18 побед и 7 ничьих после 0:1 с «Ноттингемом» в сентябре

«Ливерпуль» довел серию без поражений в АПЛ до 25 игр.

Команда Арне Слота одержала волевую победу над «Саутгемптоном » (3:1) в 28-м туре.

В текущем чемпионате «красные» проиграли только «Ноттингем Форест» 14 сентября. С тех пор у них 18 побед и 7 ничьих.

«Ливерпуль » лидирует в АПЛ и в следующем туре встретится с «Эвертоном» (2 апреля).