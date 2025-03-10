Гендиректор «Динамо» о травме Тюкавина: «Уверены, он вернется и будет играть еще лучше. Лучше него нет. Кто был лучшим в РПЛ в прошлом году?»
Павел Пивоваров уверен, что Константин Тюкавин будет играть лучше после травмы.
Нападающий «Динамо» пропустит около полугода из-за повреждения крестообразной связки колена в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).
— Когда узнал о диагнозе Кости, были разные мысли. Конечно, очень обидно. У всех разная реакция, мне просто было очень жаль и обидно. Еще когда я увидел, что он покидает поле, мы с доктором списались, он сказал, что есть подозрение на передний «крест».
Наверное, все самое грустное в этом произошло в тот день. Но Костя парень молодой, очень талантливый и спортивный. Мы уверены, что он вернется, будет играть дальше и еще лучше.
— У Тюкавина нет равноценной замены в «Динамо»?
— А кто был лучшим игроком чемпионата в прошлом году? Получается, что лучше него нет, — сказал гендиректор «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости