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  • Гендиректор «Динамо» о травме Тюкавина: «Уверены, он вернется и будет играть еще лучше. Лучше него нет. Кто был лучшим в РПЛ в прошлом году?»
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Гендиректор «Динамо» о травме Тюкавина: «Уверены, он вернется и будет играть еще лучше. Лучше него нет. Кто был лучшим в РПЛ в прошлом году?»

Павел Пивоваров уверен, что Константин Тюкавин будет играть лучше после травмы.

Нападающий «Динамо» пропустит около полугода из-за повреждения крестообразной связки колена в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).

— Когда узнал о диагнозе Кости, были разные мысли. Конечно, очень обидно. У всех разная реакция, мне просто было очень жаль и обидно. Еще когда я увидел, что он покидает поле, мы с доктором списались, он сказал, что есть подозрение на передний «крест». 

Наверное, все самое грустное в этом произошло в тот день. Но Костя парень молодой, очень талантливый и спортивный. Мы уверены, что он вернется, будет играть дальше и еще лучше.

— У Тюкавина нет равноценной замены в «Динамо»?

— А кто был лучшим игроком чемпионата в прошлом году? Получается, что лучше него нет, — сказал гендиректор «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoКонстантин Тюкавин
logoпремьер-лига Россия
Павел Пивоваров
logoДинамо Москва
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