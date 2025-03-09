«Без Тюкавина «Динамо» стало выглядеть поинтереснее. Ребята раскрепостились, каждый может забить». Пономарев о 4:0 с Махачкалой

Владимир Пономарев заявил, что без Константина Тюкавина «Динамо» играет лучше.

Форвард пропустит около полугода после разрыва «крестов».

«Ничего удивительного в такой крупной победе московского «Динамо» над махачкалинским (4:0) нет. Разница в классе очень ощутима. Удивительно, но без Тюкавина московские динамовцы стали выглядеть поинтереснее.

Но надо отметить, что раньше они все время играли на него и надеялись на него, и это, возможно, накладывало свой отпечаток. А теперь ребята просто раскрепостились, каждый может забить.

Теперь ЦСКА и «Динамо» будут играть в матче Кубка России. Армейцы по игре сейчас выглядят предпочтительнее, надежнее, чем «Динамо », — сказал бывший защитник ЦСКА.