Юран о хитростях в футболе: «Говорил игрокам, что нужно провоцировать, заставлять нервничать. Но никогда не призывал беспредельничать»
Сергей Юран признался, что просил своих игроков провоцировать соперников.
— Слукавить или нет? Вы знаете, что я честный. Да, я говорил, что нужно играть плотнее, где‑то провоцировать. Тогда у нас больше шансов.
— Это же неспортивное поведение.
— Почему? Играть плотно можно и нужно. Сколько провокаций в европейском футболе?
Я никогда не призывал беспредельничать. Где‑то «покусывать» аккуратно. Кто‑то не сдержится… Бывает такое. Заставлять нервничать. Это все равно эмоции. Футболист где‑то может сорваться, — сказал бывший тренер «Пари НН» и «Химок».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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