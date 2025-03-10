Юран о хитростях в футболе: «Говорил игрокам, что нужно провоцировать, заставлять нервничать. Но никогда не призывал беспредельничать»

Сергей Юран признался, что просил своих игроков провоцировать соперников.

— Слукавить или нет? Вы знаете, что я честный. Да, я говорил, что нужно играть плотнее, где‑то провоцировать. Тогда у нас больше шансов.

— Это же неспортивное поведение.

— Почему? Играть плотно можно и нужно. Сколько провокаций в европейском футболе?

Я никогда не призывал беспредельничать. Где‑то «покусывать» аккуратно. Кто‑то не сдержится… Бывает такое. Заставлять нервничать. Это все равно эмоции. Футболист где‑то может сорваться, — сказал бывший тренер «Пари НН» и «Химок».