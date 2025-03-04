Юран о Кокшарове: «У парня есть будущее. Правильно и здорово, что он ушел в «Пари НН». Сейчас играть надо с мужичками»
Сергей Юран видит большой потенциал у форварда «Пари НН» Александра Кокшарова.
20‑летний игрок в зимнее трансферное окно перешел нижегородский клуб из «Краснодара» на правах аренды.
В матче 19‑го тура Мир РПЛ против «Акрона» (2:1) нападающий отметился голом и результативной передачей.
«Я давно за Кокшаровым следил. Несомненно, это талантливый парень. Правильно и здорово, что он ушел в «Пари НН».
Ему сейчас играть надо с мужичками. У парня есть будущее», – сказал бывший тренер «Пари НН».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости