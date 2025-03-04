Юран о Кокшарове: «У парня есть будущее. Правильно и здорово, что он ушел в «Пари НН». Сейчас играть надо с мужичками»

Сергей Юран видит большой потенциал у форварда «Пари НН» Александра Кокшарова.

20‑летний игрок в зимнее трансферное окно перешел нижегородский клуб из «Краснодара » на правах аренды.

В матче 19‑го тура Мир РПЛ против «Акрона» (2:1) нападающий отметился голом и результативной передачей.

«Я давно за Кокшаровым следил. Несомненно, это талантливый парень. Правильно и здорово, что он ушел в «Пари НН».

Ему сейчас играть надо с мужичками. У парня есть будущее», – сказал бывший тренер «Пари НН ».