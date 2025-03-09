Артета про 1:1 с «МЮ»: «Арсенал» доминировал в каждом аспекте в 1-м тайме, а в конце матча сам открыл дверь перед соперником и едва спасся»

Микель Артета указал на доминирование «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Обидно не победить, учитывая все то, что мы сделали, особенно в первом тайме в первые 43-44 минуты, учитывая доминирование, то, как мы доминировали в каждом аспекте, полностью контролировали игру. Нам не хватало самой малости на последних 15-20 метрах. Не хватало большей целеустремленности, последнего паса, последнего действия. Но мы диктовали ход игры, она шла в нужном нам направлении.

К сожалению, последовал один заброс, мы не справились, отдали мяч, сфолили в опасной зоне – и тут уже приходится уповать на то, что игрок не использует свое мастерство. В матче с «МЮ» шансы на это невысоки.

И «МЮ » пользовался полученным преимуществом во втором тайме. Мы пытались набрать ход, мы забили. Мне стало казаться, что сопернику тяжело, он не мог выбраться в атаку, ему будто не хватало сил, но в этот момент мы сами открыли перед ним дверь и дали шанс победить, совершив несколько необычных для нас потерь и плохо справившись с некоторыми простыми ситуациями.

Несмотря на то, что у нас было три прекрасных момента, реальность такова, что в конечном счете мы едва спаслись в конце. Мы могли проиграть», – заявил главный тренер «Арсенала ».