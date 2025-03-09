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  • Артета про 1:1 с «МЮ»: «Арсенал» сам дал сопернику шанс победить, это недопустимо. У нас были потрясающие ситуации, однако не хватало удара или последней передачи»
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Артета про 1:1 с «МЮ»: «Арсенал» сам дал сопернику шанс победить, это недопустимо. У нас были потрясающие ситуации, однако не хватало удара или последней передачи»

Микель Артета недоволен игрой «Арсенала» в обороне против «Манчестер Юнайтед».

«Мы были великолепны в первом тайме, но не проверяли вратаря «МЮ». У нас были потрясающие ситуации, однако не хватало удара или последней передачи. Мы не использовали эти моменты, мы торопились, начали проигрывать единоборства и в итоге могли потерпеть поражение.

Порой нам не хватает [способности реализовать момент]. Нужно, чтобы мяч попал к подходящему футболисту и тот пробил.

То, какие моменты мы позволяли создавать сопернику, недопустимо. Там умелые футболисты, и такие ситуации обычно приводят к голам.

Мы дали сопернику шанс выиграть матч. Его не было, но мы сами предоставили сопернику возможность. Я всегда буду горой за своих футболистов, но в таких эпизодах следует играть лучше», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports после ничьей 1:1.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoМанчестер Юнайтед
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