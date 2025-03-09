Аморим про 1:1 с «Арсеналом»: «МЮ» бился, шел вперед, а не назад, и это важно. Мы были близки к голу во 2-м тайме»
Рубен Аморим доволен стойкостью «Манчестер Юнайтед» в игре с «Арсеналом» (1:1).
«Здорово, когда ты забиваешь первым, а не мучаешься, пропустив первым. Можно почувствовать энергию на стадионе.
Сейчас мы пытаемся одерживать победы, действовать компактно. Мы во втором тайме были очень близки к голу. Мы действительно бились, и я думаю, что это очень важно. Мы шли вперед, а не назад. У нас были кое-какие шансы для того, чтобы выиграть матч.
Гарначо провел цельную игру, и это нам очень помогло», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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