«Рома» Раньери выиграла 6 матчей подряд – это лучшая серия с 2021-го, когда тренером был Моуринью. Поражений в Серии А нет с декабря

«Рома» одержала шестую победу подряд – такого не было три с половиной года.

Команда 73-летнего Клаудио Раньери одолела «Эмполи » в 28-м туре Серии А. Ранее были обыграны «Парма» (1:0), «Порту» (3:2), «Монца» (4:0), «Комо» (2:1) и «Атлетик» (2:1).

В последний раз римляне столько выигрывали в 2021 году, сразу после назначения Жозе Моуринью .

Поражений в Серии А у «Ромы» нет с 15 декабря – уже 12 туров.