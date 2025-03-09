«Рома» Раньери выиграла 6 матчей подряд – это лучшая серия с 2021-го, когда тренером был Моуринью. Поражений в Серии А нет с декабря
«Рома» одержала шестую победу подряд – такого не было три с половиной года.
Команда 73-летнего Клаудио Раньери одолела «Эмполи» в 28-м туре Серии А. Ранее были обыграны «Парма» (1:0), «Порту» (3:2), «Монца» (4:0), «Комо» (2:1) и «Атлетик» (2:1).
В последний раз римляне столько выигрывали в 2021 году, сразу после назначения Жозе Моуринью.
Поражений в Серии А у «Ромы» нет с 15 декабря – уже 12 туров.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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