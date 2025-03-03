УЕФА оштрафовал Раньери на 20 тысяч евро за критику судей. Тренер «Ромы» сказал, что Штилер хотел «подарить» победу «Порту»

Клаудио Раньери получил штраф за критику судей на матче с «Порту».

«Рома» сыграла вничью с португальцами (1:1) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. На игре работала бригада главного арбитра Тобиаса Штилера .

После матча главный тренер римлян заявил , что Штилер «мог подарить победу» сопернику.

Он также высказал критику в адрес главы судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, упомянув назначение Энтони Тэйлора на финал Лиги Европы в 2023 году. Тогда «Рома» уступила «Севилье» (1:1, пенальти – 1:4). После матча на тот момент главный тренер римлян Жозе Моуринью раскритиковал Тэйлора: «Рома» убита чувством несправедливости.

За эти высказывания Раньери получил штраф на 20 тысяч евро от УЕФА.

Помимо штрафа, наложенного на тренера, «Рома » также была оштрафована УЕФА на дополнительные 11 тысяч евро за «неподобающее поведение команды».