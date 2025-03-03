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  • УЕФА оштрафовал Раньери на 20 тысяч евро за критику судей. Тренер «Ромы» сказал, что Штилер хотел «подарить» победу «Порту»
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УЕФА оштрафовал Раньери на 20 тысяч евро за критику судей. Тренер «Ромы» сказал, что Штилер хотел «подарить» победу «Порту»

Клаудио Раньери получил штраф за критику судей на матче с «Порту».

«Рома» сыграла вничью с португальцами (1:1) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. На игре работала бригада главного арбитра Тобиаса Штилера.

После матча главный тренер римлян заявил, что Штилер «мог подарить победу» сопернику.

Он также высказал критику в адрес главы судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, упомянув назначение Энтони Тэйлора на финал Лиги Европы в 2023 году. Тогда «Рома» уступила «Севилье» (1:1, пенальти – 1:4). После матча на тот момент главный тренер римлян Жозе Моуринью раскритиковал Тэйлора: «Рома» убита чувством несправедливости.

За эти высказывания Раньери получил штраф на 20 тысяч евро от УЕФА.

Помимо штрафа, наложенного на тренера, «Рома» также была оштрафована УЕФА на дополнительные 11 тысяч евро за «неподобающее поведение команды».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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