«Реал» выиграл 5 из 6 последних матчей. Дальше – гостевая игра с «Атлетико» в ЛЧ

«Реал» не смог победить только в одном из шести последних матчей.

Команда Карло Анчелотти одолела «Райо Вальекано » (2:1) в 27-м туре чемпионата Испании.

Начиная с 19 февраля мадридцы также обыграли «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1) в Лиге чемпионов, «Жирону» (2:0) в Ла Лиге и «Сосьедад» (1:0) в Кубке Испании. Единственное поражение нанес им «Бетис» (1:2) в чемпионате.

12 марта «Реал » проведет ответный матч против «Атлетико» в ЛЧ.