«Реал» выиграл 5 из 6 последних матчей. Дальше – гостевая игра с «Атлетико» в ЛЧ
«Реал» не смог победить только в одном из шести последних матчей.
Команда Карло Анчелотти одолела «Райо Вальекано» (2:1) в 27-м туре чемпионата Испании.
Начиная с 19 февраля мадридцы также обыграли «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1) в Лиге чемпионов, «Жирону» (2:0) в Ла Лиге и «Сосьедад» (1:0) в Кубке Испании. Единственное поражение нанес им «Бетис» (1:2) в чемпионате.
12 марта «Реал» проведет ответный матч против «Атлетико» в ЛЧ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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