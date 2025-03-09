Винисиус получил желтую за то, что не хотел отходить от мяча при стандарте «Райо». Это его седьмое предупреждение в чемпионате и 30-е за 4 сезона Ла Лиги
Винисиус заработал необычную желтую карточку в матче с «Райо Вальекано».
Главный арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо показал бразильцу желтую карточку за то, что тот хотел отходить от мяча при розыгрыше стандарта «Райо» на 79-й минуте игры 27-го тура Ла Лиги.
В текущем сезоне чемпионата это уже седьмое предупреждение у Винисиуса.
Вингер «Реала» получил 30 желтых карточек за 4 последних сезона Ла Лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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