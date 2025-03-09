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«Реал» сравнялся с «Барселоной» по очкам и опередил «Атлетико» в Ла Лиге. У каталонцев игра в запасе

«Реал» догнал лидера Ла Лиги по итогам 27-го тура.

Команда Карло Анчелотти одолела «Райо Вальекано» (2:1) и сравнялась с «Барселоной». У обоих клубов по 57 очков, «блауграна» выше благодаря по дополнительным показателям и имеет игру в запасе.

«Атлетико», уступивший «Хетафе» (1:2), опустился на третье место, у него 56 баллов. Четверку замыкает «Атлетик», у которого 48 очков при матче в запасе.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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