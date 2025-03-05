Даку об Иванове: «Олег нам как отец. Если он скажет: «подъем», мы встанем! Если отправит нас спать, все дружно ляжем. Вся команда называет его «старый»

Мирлинд Даку назвал Олега Иванова самым авторитетным игроком «Рубина».

− Кто в «Рубине» является для тебя авторитетом?

− Олег Иванов. Конечно, ему 37 или 38 лет, он играет на очень высоком уровне в России, он наш капитан. Если он скажет: «подъем», мы встанем! Если он отправит нас спать, мы все дружно ляжем. Он нам как отец. Слава богу, что у нас такой хороший капитан как он. Он очень дружелюбен со всеми и для меня большая честь, что я знаком с ним. Я надеюсь, что мы продолжим общаться с ним и после футбола, потому что это более важно.

− Как тебе его уровень игры?

− Мне жаль, что я у меня не было возможности сыграть вместе с Зотовым и Ивановым, когда они были молоды. Даже сейчас, когда ты смотришь на них, понимаешь, что они знают, как нужно играть в футбол, все нюансы знают. Очень приятно наблюдать за ними, видно, что они очень умные игроки.

К примеру, мне сказали, что только Олег и Игорь Акинфеев из его поколения до сих пор продолжают играть на высоком уровне. Акинфеев – голкипер, а они иногда играют до 42-43 лет. Играть так в 38 лет на позиции полузащитника… Снимаю шляпу и выражаю глубокое уважение.

– Юмор Олега – это отдельная тема. Ты понимаешь его и как реагируешь на его шутки?

– Даже если он говорит по-русски, я понимаю все, что он хочет сказать. Я знаю, что он хочет пошутить с кем-то, поэтому я понимаю, что он хочет сказать. Он дал мне прозвище «мини-бар» из-за того, что у меня большая голова. Что касается его, не только я, но и вся команда называет его «старый». Так и живем.

Мне было очень забавно, когда он объяснил мне, почему он называет меня мини-баром. Я буквально плакал от смеха. Это классное прозвище! Ведь мини-бар в отеле нужен каждому, – сказал нападающий «Рубина».

No risk – no story: история и большое интервью Мирлинда Даку