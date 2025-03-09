«Зенит» поздравил Дзюбу с рекордом: «Наибольшее число голов – в нашей футболке. Клуб высоко ценит вклад Артема»

«Зенит» поздравил Артема Дзюбу с бомбардирским рекордом.

«Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 9 марта бывший нападающий сине-бело-голубых забил 234-й мяч в своей карьере, опередив по этому показателю Александра Кержакова .

Наибольшее число своих голов Дзюба оформил в футболке «Зенита »: на счету нападающего 249 официальных матчей и 108 забитых мячей в составе петербургской команды.

Футбольный клуб «Зенит» высоко ценит вклад Артема Дзюбы в победы сине-бело-голубых и поздравляет нападающего с выдающимся достижением», – говорится в сообщении клуба.