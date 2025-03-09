«Зенит» поздравил Дзюбу с рекордом: «Наибольшее число голов – в нашей футболке. Клуб высоко ценит вклад Артема»
«Зенит» поздравил Артема Дзюбу с бомбардирским рекордом.
«Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 9 марта бывший нападающий сине-бело-голубых забил 234-й мяч в своей карьере, опередив по этому показателю Александра Кержакова.
Наибольшее число своих голов Дзюба оформил в футболке «Зенита»: на счету нападающего 249 официальных матчей и 108 забитых мячей в составе петербургской команды.
Футбольный клуб «Зенит» высоко ценит вклад Артема Дзюбы в победы сине-бело-голубых и поздравляет нападающего с выдающимся достижением», – говорится в сообщении клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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