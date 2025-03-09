Генич о рекорде Дзюбы: «Величайший бомбардир! Что бы он ни говорил, но факт надо признать!»
Константин Генич отреагировал на рекорд Артема Дзюбы.
Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.
«Величайший бомбардир! 👏👏👏 Что бы он ни говорил, но факт надо признать!🔝👍🏻», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Медведев поздравил Дзюбу с рекордом: «Абсолютно по заслугам. Особого почтения заслуживает то, что он достиг этого не в топ-команде»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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