Генич о рекорде Дзюбы: «Величайший бомбардир! Что бы он ни говорил, но факт надо признать!»

Константин Генич отреагировал на рекорд Артема Дзюбы.

Нападающий «Акрона » забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова .

«Величайший бомбардир! 👏👏👏 Что бы он ни говорил, но факт надо признать!🔝👍🏻», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

Медведев поздравил Дзюбу с рекордом: «Абсолютно по заслугам. Особого почтения заслуживает то, что он достиг этого не в топ-команде»