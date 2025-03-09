Ари: «Я ощущаю себя больше русским, чем бразильцем. Важнейшим направлением своей работы в «Торпедо» считаю поиск молодых российских талантов»
Ари заявил, что считает себя больше русским, нежели бразильцем.
Спортивный директор московского «Торпедо» высказался о том, что первым из бразильцев занял подобную должность в российском клубе.
«Для меня это нормально. Я же играл за сборную России и, как уже сказал, ощущаю себя больше русским, чем бразильцем.
Так получилось, что первыми мы подписали в «Торпедо» иностранных игроков, но важнейшим направлением своей работы я считаю поиск молодых российских талантов.
Иностранцы тоже необходимы, чтобы помогать местным талантам своим опытом. Но, мне кажется, во всех командах, которые становились чемпионами России, костяк команды был русским», – отметил Ари.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости