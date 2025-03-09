Ари: «Я ощущаю себя больше русским, чем бразильцем. Важнейшим направлением своей работы в «Торпедо» считаю поиск молодых российских талантов»

Ари заявил, что считает себя больше русским, нежели бразильцем.

Спортивный директор московского «Торпедо » высказался о том, что первым из бразильцев занял подобную должность в российском клубе.

«Для меня это нормально. Я же играл за сборную России и, как уже сказал, ощущаю себя больше русским, чем бразильцем.

Так получилось, что первыми мы подписали в «Торпедо» иностранных игроков, но важнейшим направлением своей работы я считаю поиск молодых российских талантов.

Иностранцы тоже необходимы, чтобы помогать местным талантам своим опытом. Но, мне кажется, во всех командах, которые становились чемпионами России, костяк команды был русским», – отметил Ари.