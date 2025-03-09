Экс-тренер «МЮ» Маккарти о тен Хаге: «Он планировал возглавлять «Юнайтед» следующие 10 лет, таково было его видение. Это один из лучших профессионалов, которых я видел в футболе»

Бенни Маккарти рассказал, что Эрик тен Хаг планировал проработать в «МЮ» 10 лет.

С 2022 по 2024 год экс-футболист входил в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» при нидерландце. На этой неделе Маккарти возглавил сборную Кении.

«Мне предоставилась невероятная возможность работать в одном из крупнейших и лучших клубов мира под руководством Эрика тен Хага . Я научился высочайшему профессионализму, потому что тренер, под началом которого я работал, был не просто приверженцем дисциплины, он был лучшим и одним из самых невероятных профессионалов, которых я когда-либо видел в футболе.

Чрезвычайно трудолюбивый, очень преданный, страстный, он планировал быть тренером «Манчестер Юнайтед» в течение следующих 10 лет. Таково было его видение.

Все говорят о том, насколько плох, насколько ужасен «Манчестер Юнайтед ». Нам все равно удалось выиграть Кубок Англии и Кубок лиги. Я гордился тем, что был частью этой команды», – сказал Маккарти BBC Sport Africa.