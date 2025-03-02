«МЮ» не защитил титул обладателя Кубка Англии, завоеванный при тен Хаге. Команда Аморима вылетела от «Фулхэма» в 5-м раунде
«МЮ» не смог защитить титул обладателя Кубка Англии.
Команда Рубена Аморима проиграла в серии пенальти «Фулхэму» в 5-м раунде и покинула турнир (1:1, 3:4 – по пенальти).
Год назад «Манчестер Юнайтед», возглавляемый Эриком тен Хагом, выиграл трофей. Тогда в финале Кубка Англии «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» (2:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости