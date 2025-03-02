«МЮ» не защитил титул обладателя Кубка Англии, завоеванный при тен Хаге. Команда Аморима вылетела от «Фулхэма» в 5-м раунде

«МЮ» не смог защитить титул обладателя Кубка Англии.

Команда Рубена Аморима проиграла в серии пенальти «Фулхэму » в 5-м раунде и покинула турнир (1:1, 3:4 – по пенальти).

Год назад «Манчестер Юнайтед », возглавляемый Эриком тен Хагом , выиграл трофей. Тогда в финале Кубка Англии «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» (2:1).