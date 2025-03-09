Аморим об «МЮ»: «Все плохо – нет ни игры, ни результатов. Но мы многому учимся, становимся лучше в мелочах – в следующем сезоне это может быть важно»

Рубен Аморим признал, что «МЮ» находится в трудной ситуации.

«С точки зрения результатов все плохо. К тому же, если честно, в нашей игре нет серьезных улучшений. Но хорошая новость состоит в том, что мы многому учимся. Мы многое меняем, но вы не замечаете этого. Мы хотим действовать так, как считаем нужным. Я понимаю игроков и мысленно представляю, каким будет будущее команды.

Это может быть действительно важно в следующем сезоне, но существуют и риски – планируя, действуя и думая о будущем, нужно обращать внимание на настоящее. А в настоящем все действительно сложно, потому что нет ни результатов, ни игры.

Я вижу, что наша игра становится лучше в мелочах. Это трудно заметить, но я это вижу. Думаю, что в последних двух матчах мы прибавили, например, во владении мячом. Наши центральные защитники играют иначе, более уверенно. И если они будут играть хорошо, наша команда будет играть еще лучше.

Думаю, что некоторые игроки совершенствуются индивидуально. Джош [Зиркзе ] становится лучше, немного меняя позицию. Мы пытаемся найти лучшее место для Бруну , но иногда его хочется видеть везде, потому что он действительно важен для нас. Даже в матче с «Ипсвичем» мы пропустили, но продолжали играть так же, и в этих мелких деталях я чувствую, что команда верит немного больше.

В остальном, думаю, в этом сезоне сложно что-то увидеть. Все зависит по большей части от того, как мы тренируемся, от интенсивности, и мы пытаемся найти способ улучшить команду», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».