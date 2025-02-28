В московском метро пройдет фотовыставка, посвященная пятому сезону женской Суперлиги. Ее можно увидеть с 28 февраля по 11 марта
С 28 февраля по 11 марта 2025 года на станции «Деловой центр» Московского метрополитена пройдет фотовыставка, посвященная завершившемуся пятому юбилейному сезону женской футбольной Суперлиги.
«Чемпионат России по футболу среди женских команд существует с 1992 года. В 2020 году чемпионат получил новый импульс развития под брендом «Суперлига», что стало важной вехой в истории женского футбола в России.
Количество участников за это время увеличилось с восьми до тринадцати команд, пять из которых базируются в Москве.
За пять сезонов существования Суперлиги значительно вырос интерес к женскому футболу, а количество болельщиков на матчах растет с каждым годом. За эти пять лет чемпионами страны становились три разные команды – «Локомотив», ЦСКА и «Зенит».
На выставке представлены фотографии, на которых запечатлены одни из самых ярких моментов пятого юбилейного сезона Суперлиги. Посетители смогут увидеть яркие эпизоды матчей, торжественные моменты награждений и эмоции игроков.
Интересно, что в сезоне-2024 все три главных трофея страны достались разным клубам: ЦСКА стал обладателем Суперкубка России, «Локомотив» завоевал Кубок России, а «Зенит» стал чемпионом страны.
В экспозицию вошли работы Кирилла Сафонова («Динамо»), Александра Погребняка («Локомотив»), Никиты Попова и Дмитрия Голубовича (оба – ЦСКА), Елены Наумовой («Рубин»), Михаила Шапаева (РФС), Анастасии Насоновой («Краснодар»), Никиты Успенского и Дмитрия Паршина (оба – «Спартак»), Мурада Багандова («Зенит»), Алины Лосевой и Дины Михневой (обе – «Чертаново»), Олега Темирязева («Крылья Советов»), Егора Глумова («Звезда-2005»), Алексея Старостина («Ростов»)», – говорится на сайте Женской футбольной лиги.
Фото: wfl.rfs.ru
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