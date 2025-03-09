Гендиректор «Динамо»: «Поддерживаем Личку. Информация, связанная с Карпиным, неверна»

Павел Пивоваров опроверг слухи о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо».

«У Марцела [Лички] контракт с «Динамо». Мы его поддерживаем.

Информация, связанная с Карпиным? Информация неверна», — сказал гендиректор московского «Динамо» после матча с махачкалинским «Динамо» (4:0) в Мир РПЛ.

После 20 игр бело-голубые занимают в таблице 4-е место.