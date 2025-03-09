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Гендиректор «Динамо»: «Поддерживаем Личку. Информация, связанная с Карпиным, неверна»

Павел Пивоваров опроверг слухи о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо».

«У Марцела [Лички] контракт с «Динамо». Мы его поддерживаем. 

Информация, связанная с Карпиным? Информация неверна», — сказал гендиректор московского «Динамо» после матча с махачкалинским «Динамо» (4:0) в Мир РПЛ.

После 20 игр бело-голубые занимают в таблице 4-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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logoВалерий Карпин
logoМарцел Личка
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Павел Пивоваров
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