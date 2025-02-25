Личка об уходе Карпина из «Ростова» перед матчем с «Динамо»: «Бывает, что команда становится еще более сплоченной и сильной после такого. Не буду обращать на это внимание»

Марцел Личка высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова».

Сегодня ростовчане сообщили , что специалист покинул пост главного тренера команды. 2 марта желто-синие встретятся с «Динамо» в 19-м туре Мир РПЛ.

«Когда происходят такие вещи, бывает, что команда становится еще более сплоченной и сильной. Я не буду обращать на это внимание. Принимаю «Ростов» просто как соперника, очень агрессивного, с высокой интенсивностью игры. За три‑четыре дня ничего не поменяется.

Под конец трансферного окна у нас получилось сделать два хороших трансфера. Уверен, что как Глебов, так и Касерес включатся очень быстро в команду и покажут свои лучшие качества под такт игры команды», – сказал главный тренер «Динамо».