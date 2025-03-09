Новым спортдиректором «Арсенала» станет Берта. Он 12 лет работал в «Атлетико»
Андреа Берта станет новым спортивным директором «Арсенала».
53-летний итальянец заменит в лондонском клубе Эду, который перешел на работу к владельцу «Ноттингем Форест» Эвангелосу Маринакису.
В январе Берта покинул «Атлетико», где проработал 12 лет. Также он занимал посты в «Парме» и «Дженоа».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
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