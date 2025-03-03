«Арсенал» может назначить бывшего спортдиректора «Атлетико» Берту. Соглашение планируют заключить в марте
«Арсенал» может назначить бывшего спортивного директора «Атлетико».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры с Андреа Бертой находятся на продвинутой стадии. Итальянец отдает приоритет лондонскому клубу в качестве следующего места работы.
Все стороны уверены, что соглашение будет достигнуто в этом месяце, но детали еще предстоит уладить, отмечает Романо.
Берта покинул «Атлетико» в начале января. Специалист перешел в мадридский клуб 2013 году из «Дженоа».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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