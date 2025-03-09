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«Барса» может провести матч с «Осасуной» 26 апреля или 21 мая. Игру перенесли из-за смерти врача «блауграны»

«Барса» может провести перенесенный матч Ла Лиги с «Осасуной» 26 апреля или 21 мая.

Если каталонцы выйдут в финалы Кубка Испании и Лиги чемпионов, то игра может состояться 21 мая, сообщает Football Espana со ссылкой на As.

В случае же вылета «блауграны» из 1/8 финала ЛЧ и невыхода в финал Кубка встречу с клубом из Памплоны можно провести 26 апреля – в день решающей игры за Кубок страны.

Изначально матч «Барселона» – «Осасуна» должен был пройти накануне, но был перенесен из-за смерти одного из членов медицинского штаба хозяев.

В первом полуфинале Кубка Испании «блауграна» сыграла дома 4:4 с «Атлетико», в первой игре 1/8 финала ЛЧ каталонцы одолели в гостях «Бенфику» (1:0).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Espana
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