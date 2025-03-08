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«Барселона» подтвердила перенос игры с «Осасуной» из-за смерти врача: «Соболезнуем семье Карлеса»

«Барселона» подтвердила перенос игры с «Осасуной».

«Барселона» с прискорбием сообщает о кончине врача первой команды Карлеса Миньярро Гарсии этим вечером.

По этой причине игра «Барселоны» с «Осасуной» перенесена на другой день.

Совет директоров «Барселоны» и весь персонал от всего сердца выражают соболезнования его семье и друзьям в это сложное время», – говорится в заявлении.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер &laquo;Барселоны&raquo;
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