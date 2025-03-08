«Барселона» подтвердила перенос игры с «Осасуной» из-за смерти врача: «Соболезнуем семье Карлеса»
«Барселона» подтвердила перенос игры с «Осасуной».
«Барселона» с прискорбием сообщает о кончине врача первой команды Карлеса Миньярро Гарсии этим вечером.
По этой причине игра «Барселоны» с «Осасуной» перенесена на другой день.
Совет директоров «Барселоны» и весь персонал от всего сердца выражают соболезнования его семье и друзьям в это сложное время», – говорится в заявлении.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Барселоны»
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