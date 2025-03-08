«Реал» и Ла Лига выразили соболезнования в связи со смертью врача «Барсы»
Сегодняшний матч 27-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Осасуной» был перенесен по причине смерти члена медицинского штаба каталонцев Карлеса Миньярро.
«Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии.
«Реал Мадрид» выражает соболезнования и поддержку его семье, коллегам, «Барселоне» и всем его близким. Покойся с миром», – сообщает пресс-служба мадридского клуба.
«Ла Лига с сожалением сообщает о кончине доктора Карлеса Миньярро, главного врача первой команды «Барселоны», и объявляет, что в связи с этим сегодняшний матч между «Барселоной» и «Осасуной» отложен до решения судьи по соревнованиям.
Ла Лига выражает глубочайшие соболезнования его семье, друзьям, клубу и его болельщикам и разделяет их горе. Новая дата и время матча будут объявлены в ближайшее время», – говорится в заявлении Ла Лиги.
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