«ПСЖ» на 16 очков оторвался от «Марселя» в Лиге 1. Осталось 9 туров

«ПСЖ» увеличил отрыв от «Марселя» по итогам 25-го тура Лиги 1.

Команда Луиса Энрике разгромила «Ренн» (4:1), а команда Роберто Де Дзерби уступила «Лансу» (0:1).

За 9 туров до завершения чемпионата парижане лидируют с 16-очковым отрывом – 65 против 49 баллов. Догнать «Марсель » может «Ницца » (46 очков при игре в запасе). «Монако » и «Лилль » набрали по 44 очка.