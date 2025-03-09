«ПСЖ» на 16 очков оторвался от «Марселя» в Лиге 1. Осталось 9 туров
«ПСЖ» увеличил отрыв от «Марселя» по итогам 25-го тура Лиги 1.
Команда Луиса Энрике разгромила «Ренн» (4:1), а команда Роберто Де Дзерби уступила «Лансу» (0:1).
За 9 туров до завершения чемпионата парижане лидируют с 16-очковым отрывом – 65 против 49 баллов. Догнать «Марсель» может «Ницца» (46 очков при игре в запасе). «Монако» и «Лилль» набрали по 44 очка.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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