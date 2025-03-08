У Пьянича 1-е результативное действие в РПЛ за ЦСКА – ассист Роше с углового на 93-й минуте с «Химками»

Миралем Пьянич оформил первое результативное действие за ЦСКА в Мир РПЛ.

Полузащитник армейцев отдал голевой пас на Виллиана Рошу с углового на 93-й минуте матча с «Химками» в 20-м туре (1:0).

До этого 34-летний босниец, ранее выступавший за «Барселону» и «Ювентус», набирал баллы результативности лишь в Кубке России (один ассист).

Всего за московский клуб Пьянич провел 13 матчей.