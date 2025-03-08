У Пьянича 1-е результативное действие в РПЛ за ЦСКА – ассист Роше с углового на 93-й минуте с «Химками»
Миралем Пьянич оформил первое результативное действие за ЦСКА в Мир РПЛ.
Полузащитник армейцев отдал голевой пас на Виллиана Рошу с углового на 93-й минуте матча с «Химками» в 20-м туре (1:0).
До этого 34-летний босниец, ранее выступавший за «Барселону» и «Ювентус», набирал баллы результативности лишь в Кубке России (один ассист).
Всего за московский клуб Пьянич провел 13 матчей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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