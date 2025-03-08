У «ПСЖ» 20 побед и 5 ничьих в Лиге 1. Команда Энрике – единственная без поражений в топ-лигах
«ПСЖ» не потерпел ни одного поражения в 25 турах Лиги 1.
Команда Луиса Энрике обыграла «Ренн» (3:1) в 25-м туре.
В текущем чемпионате парижане одержали 20 побед и 5 раз сыграли вничью. Они идут на первой строчке, опережая имеющий игру в запасе «Марсель» на 16 очков.
«ПСЖ» остается единственным участником пяти сильнейших лиг, еще не проигрывавшим в чемпионате в этом сезоне.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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