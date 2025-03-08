У «ПСЖ» 20 побед и 5 ничьих в Лиге 1. Команда Энрике – единственная без поражений в топ-лигах

«ПСЖ» не потерпел ни одного поражения в 25 турах Лиги 1.

Команда Луиса Энрике обыграла «Ренн » (3:1) в 25-м туре.

В текущем чемпионате парижане одержали 20 побед и 5 раз сыграли вничью. Они идут на первой строчке, опережая имеющий игру в запасе «Марсель» на 16 очков.

«ПСЖ » остается единственным участником пяти сильнейших лиг, еще не проигрывавшим в чемпионате в этом сезоне.