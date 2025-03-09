Бенитес думает, что «Интер» может сделать требл: «Лидирует в чемпионате, фаворит Кубка Италии, впечатляюще стабилен в ЛЧ, где пропущен лишь один гол»

Рафаэль Бенитес считает, что «Интеру» по силам сделать требл.

«Во-первых, он лидирует в чемпионате, пусть даже всего на очко опережает «Наполи» – одного из сильных соперников наряду с «Аталантой» и «Ювентусом».

Также он фаворит Кубка Италии, несмотря на опасность двух дерби в полуфинале. Наконец, потому что он демонстрирует впечатляющую стабильность в Лиге чемпионов.

«Интер » умудряется никогда не пропускать. Он почти никогда не дает сопернику занять позицию для удара. Лишь один пропущенный гол – показатель силы команды.

К тому же даже без Димарко , Чалханоглу и Мхитаряна уровень игры не падает, видно лицо команды. Опасения, что отсутствие игроков может повлиять на выступления, развеяны результатами и тем, как они были добыты», – сказал бывший главный тренер «Интера» La Gazzetta dello Sport.