«Арсенал» мог бы выиграть АПЛ с Исаком. Александер феноменален и дал бы команде нечто особенное. Фанаты просят «девятку» уже 2-3 года». Фердинанд о перспективах «канониров»

Рио Фердинанд знает, благодаря кому «Арсенал» мог бы выиграть АПЛ.

«Болельщики просят подписать «девятку» уже два или три года.

Если можно купить Исака , это надо сделать. С ним «Арсенал» мог бы выиграть АПЛ , потому что это феноменальный игрок, который дал бы команде нечто особенное.

В этой команде собрано много прекрасных футболистов, нужно сделать еще один небольшой шаг», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

Исак интересен «Ливерпулю», «Барселоне», «Челси» и «Арсеналу». «Ньюкасл» может запросить 150 млн фунтов за лучшего бомбардира