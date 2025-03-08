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  • «Арсенал» мог бы выиграть АПЛ с Исаком. Александер феноменален и дал бы команде нечто особенное. Фанаты просят «девятку» уже 2-3 года». Фердинанд о перспективах «канониров»
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«Арсенал» мог бы выиграть АПЛ с Исаком. Александер феноменален и дал бы команде нечто особенное. Фанаты просят «девятку» уже 2-3 года». Фердинанд о перспективах «канониров»

Рио Фердинанд знает, благодаря кому «Арсенал» мог бы выиграть АПЛ.

«Болельщики просят подписать «девятку» уже два или три года.

Если можно купить Исака, это надо сделать. С ним «Арсенал» мог бы выиграть АПЛ, потому что это феноменальный игрок, который дал бы команде нечто особенное.

В этой команде собрано много прекрасных футболистов, нужно сделать еще один небольшой шаг», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

Исак интересен «Ливерпулю», «Барселоне», «Челси» и «Арсеналу». «Ньюкасл» может запросить 150 млн фунтов за лучшего бомбардира

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
logoАрсенал
logoНьюкасл
logoРио Фердинанд
logoАлександер Исак
logoпремьер-лига Англия
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