«Арсенал» мог бы выиграть АПЛ с Исаком. Александер феноменален и дал бы команде нечто особенное. Фанаты просят «девятку» уже 2-3 года». Фердинанд о перспективах «канониров»
Рио Фердинанд знает, благодаря кому «Арсенал» мог бы выиграть АПЛ.
«Болельщики просят подписать «девятку» уже два или три года.
Если можно купить Исака, это надо сделать. С ним «Арсенал» мог бы выиграть АПЛ, потому что это феноменальный игрок, который дал бы команде нечто особенное.
В этой команде собрано много прекрасных футболистов, нужно сделать еще один небольшой шаг», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.
Исак интересен «Ливерпулю», «Барселоне», «Челси» и «Арсеналу». «Ньюкасл» может запросить 150 млн фунтов за лучшего бомбардира
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости